Atatürk Eskişehir'de
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Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e gelişinin 99. Yılında Eskişehir Tren Garı'ndan Yeşil Efendi Konağına yürüyüş düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:57 Kaynak: Bültenler
Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Haziran 1920'de Eskişehir'e gelişinin 99. Yılı nedeniyle yürüyüş düzenliyor. 21 Haziran 2019 Cuma Günü saat 17.00'de Eskişehir Tren Garı önünden başlayacak olan duygu dolu yürüyüş, Atatürk'ün kaldığı Yeşil Efendi Konağı'nda sona erecek.
Yetkililer, "Atatürk Eskişehir'de" adı verilen etkinliğe tüm Eskişehir halkının davetli olduğu belirtti.
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