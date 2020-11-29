Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan - Son Dakika

Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan

29.11.2020 20:25
Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan, System.String[]

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın 'Hayalimdeki Ev' dediği Atatürk Evi inşası hızla devam ediyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın 'Hayalimdeki Ev' dediği Atatürk Evi inşası hızla devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar hizmete alınması planlanan Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunan Başkan Orkan, inşaata bir tuğla da kendisi koydu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın ilçe için hayata geçirmek istediği hayalleri arasında yer alan Atatürk Evi (Karesi Vilayet Müzesi) inşası hızla devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar hizmete alınması planlanan Atatürk Evi'nde incelemelerde bulunan Başkan Orkan, evin inşasını yılsonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi.

Atatürk Evi'nin kaba inşasının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Başkan Orkan, "2021 yılına girdiğimiz günlerden itibaren de peyzajı ve bahçe düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Böylelikle hedefimiz olan 23 Nisan'a yetiştirmek istiyoruz. Atatürk Evi'mizi tamamladığımızda mülki amirlerimizde uygun görürse, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi kutlamalarımızı yapabileceğimiz bir yerde kazandırmak istiyoruz" dedi.

Atatürk Evi'ni kısa sürede Karesi'nin hizmetine sunmak istediklerini belirten Başkan Orkan, incelemeler sırasında ev,n inşasına harç kararak tuğla koydu. Atatürk Evi'ni hayali olarak niteleyen Orkan şöyle konuştu:

Burası asıl halkın yeri halkın sahiplenmesi, onu koruması ve yaşatması gerekiyor. Hayalim olan Atatürk Evi'ne bende bugün gelip bir tuğla koymak istedim. Harçta katkım olsun istedim. İnşallah en kısa sürede Karesililerin hizmetine sunacağız."

Kuva-yi Milliye Mahallesi sınırları içerisinde Bölge Trafik Müdürlüğü yanında bulunan yaklaşık 8 dönümlük alanda Kuva-yi Milliye döneminde düşmana karşı Milli Müdafaa ateşinin ilk yakıldığı şehrimize, o dönemki adıyla Karesi Vilayeti'ne ait hatıraların sunulduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden ilham alınarak bir müze binası yapılıyor. Selanik'te bulunan evin birebir projesinin uygulanacağı 115,60 m2 oturumlu ve 3 kattan oluşan 370,35 m2 toplam inşaat alanına sahip binada Milli Mücadele Döneminde Karesinin, Balkesir'in önde gelen isimlerini tanıtıp, bu isimler kimlerdir neler yapmıştır bunlar aktarılarak, çocukların atalarını tanıması amaçlanıyor.

Bu binada 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi milli bayramlarda çevre okullardaki öğrencilerin tören yapabilecekleri bir meydanı da olacak. Bu alanda ayrıca alanın yaşaması, insanların rahatça vakit geçirebilmesi ve cazibe oluşturması amacıyla bir adet kafeterya, bunun yanında çocuk oyun alanları, fitness aletleri, yürüyüş parkuru olacak. Kısacası insanların severek vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturulacak. - BALIKESİR

Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan
Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan
Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan
Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan
Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan

Mustafa Kemal Atatürk, Dinçer Orkan, 23 Nisan, Karesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk Evi'ne Bir Tuğlada Başkan Orkan'dan - Son Dakika


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