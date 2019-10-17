Son Dakika Haberleri: "Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez"
Son Dakika Güncel 'Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez'

"Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez"

42 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınadıklarını belirterek, "Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Selanik Başkonsolosluğu yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınadıklarını belirterek, "Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Çelik, Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Atatürk Evi Müzesi'ne yönelik eylem teşebbüsüne ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "PKK/PYD/ YPG terör örgütüyle iş birliği içindeki Yunan anarşist grupların bugün Selanik Başkonsolosluğumuz yerleşkesindeki Atatürk Evi'ne yönelik eylem teşebbüsünü kınıyoruz. Milletimiz için çok değerli olan bir mekana yapılan bu saygısızlık affedilemez." ifadelerini kullandı.

"Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır"

Bu terörist grupların Atatürk Evi'ne zarar vermeye, Başkonsolosluk görevlilerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya yönelik her eyleminin daha plan aşamasında engellenmesi gerektiğine işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Teröristlerin bahçeye kadar girmeleri, Yunan makamları için büyük bir güvenlik zaafıdır. Kültür Bakanlığım döneminde restorasyonu sonrası Atatürk Evi'ni yeniden açma törenimizde de aşırı grupların çevrede eylemleri olmuştu. Tüm bunlar bu mekanın aşırı gruplar için öteden beri hedef olduğunu gösteriyor. Bunu bilen Yunan makamlarının daha ciddi tedbir almaları gerekir. Yunan makamları Atatürk Evi ve Başkonsolosluğumuza dönük her eylemi daha plan aşamasında engellemelidir. Atatürk Evi'ne dönük hiçbir taciz kabul edilemez. Bugün yakalananların yargı önüne çıkması ve gereken cezayı alması beklentimizdir."

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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