Atatürk Evi Restorasyonunda Sona Doğru - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk Evi Restorasyonunda Sona Doğru

22.06.2022 13:02
Atatürk Evi Restorasyonunda Sona Doğru

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Jeopark Belediyeler Birliği ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Salihli ilçesi Adala Mahallesi'nde başlatılan Atatürk Evi Restorasyonu'nda son aşamalara gelindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde bulunan ve Kurtuluş Savaşının son dönemlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları ile birlikte toplantı yaptığı evdeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan da yer aldı. Heyet, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların durumu hakkında bilgiler alırken, bundan sonraki çalışmaların işleyişi hakkında istişarelerde bulundu.

Salihli'nin Kurtuluşuna Yetişmesi Planlanıyor

Atatürk Evi'nde yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Adala Atatürk Evi'ndeyiz. Atatürk Evi, Salihli'nin Ege Bölgesi'nin kurtuluşunda 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu öncesi, Atamızın son kurmay toplantısını yaptığı bina. İzmir'e girecek kuvvetlerimizin nereden, ne şekilde, hangi komutanın önderliğinde girileceği şeklinde çok önemli kararların alındığı bir bina. Salihli Belediyesi olarak, burayı Atatürk Evi olarak planladığımızda buranın tarihine uygun restorasyon çalışmalarını başlattık. Daha sonra buranın tamamlanması için Jeopark Belediyeler Birliği'ne devrettik. Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından da Jeopark Belediyeler Birliği bünyesinde buranın restorasyon işlemleri tamamlanmak üzere. Bu yıl biliyorsunuz hem Salihli'mizin ve Ege Bölgesindeki diğer illerin kurtuluşunun 100'üncü yılı. 5 Eylül'deki Salihli'mizin kurtuluşuna yetiştirmek istiyoruz. Ancak bir aksaklık olması durumunda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 olacak. Atatürk Evi Müzesi olarak halkımızın hizmetine açacağımız bu binamızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan, "Buradaki restorasyon çalışmaları halkımızı da oldukça mutlu etti. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Topkaya, 'Tarihi Gün Yüzüne Çıkarıyoruz'

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde tarihi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Adala Atatürk Evi'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi, Jeopark Belediyeler Birliği ve Salihli Belediyesi işbirliğinde restorasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlayarak burasını Atatürk Müzesi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burası biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın son dönemlerinde Atatürk'ün burada silah arkadaşları ile birlikte toplantısını yaptığı ev olarak biliniyor. Restorasyonda son aşamalara geldik. İnşallah en kısa zamanda bitirerek hizmete sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500
Salihli'de SMA hastası Duru bebek için fotoğraf sergisi Salihli'de SMA hastası Duru bebek için fotoğraf sergisi

Mustafa Kemal Atatürk, Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Evi Restorasyonunda Sona Doğru - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
11:30 Malezya kıyısında nehirden fırlayan timsah, küçük bebeği babasının gözleri önünde yuttu
11:25 Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi reddetti! 4 gün önceki demecinde sinyali vermişti
11:12 10 yıldır göz kapaklarını tek bir kere bile kırpmadı! Acılı anne: Gözlerinden kan geliyor
11:11 Akaryakıt fiyatlarında değişim devam ediyor! Okkalı zamdan sonra bu kez de indirim geliyor
11:00 Kiralık ev tutmak için İstanbul'a gelen adam, dolandırıldığını anlayınca eşyalarıyla sokakta kaldı
11:03 DJ Mert Aydın'dan 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur hakkında ağır sözler: Gereksiz insan
10:53 6'lı masada aday ismi gündeme geldi mi? Aynı saatlerde TV'ye çıkan Babacan ve Akşener'in sözleri kafa karıştırdı
10:45 Türkiye'yi şaşkına çeviren nikah! Gelin ve damat hakkındaki gerçeğe inanamayacaksınız
10:45 Yıllar sonra tekrar ekranlara gelecek olan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" yarışmasından ilk fragman geldi
10:35 Binlerce liralık sipariş verip kuruş ödemiyorlar! Lüks restoranların kabusu olan ikili yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 12:24:50. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk Evi Restorasyonunda Sona Doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement