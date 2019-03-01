Son Dakika Haberleri: Atatürk Evi ve Kocatepe'ye Ziyaretçi Akını

Atatürk Evi ve Kocatepe'ye Ziyaretçi Akını

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Atatürk Evi ve Kocatepe'ye Ziyaretçi Akını, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mihmandarlığını Rehber Yazar Habib Akalın'ın yaptığı Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkına Türkiye'nin dört bir yanından turistler geliyor. Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık ve Tarihi Milli Parkı ziyaret eden ziyaretçiler burada tarihi önem taşıyan yerler hakkında bilgi ediniyor. Akabinde ise atalarımızın destan yazdığı tarih kokan yerler hakkında bilgi edinen ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşarken bol bol fotoğraf çektiriyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Kocatepe, Mustafa Kemal Atatürk, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Fikret Orman, Şenol Güneş'in Sezon Sonuna Kadar Takımın Başında Kalacağını Açıkladı Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:24:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Evi ve Kocatepe'ye Ziyaretçi Akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]