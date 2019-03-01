Atatürk Evi ve Kocatepe'ye Ziyaretçi Akını
2 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesine bağlı Atatürk
Evi ve Kocatepe
Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Mihmandarlığını Rehber Yazar Habib Akalın'ın yaptığı Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık Tarihi Milli Parkına Türkiye
'nin dört bir yanından turistler geliyor. Atatürk Evi ve Kocatepe Başkomutanlık ve Tarihi Milli Parkı ziyaret eden ziyaretçiler burada tarihi önem taşıyan yerler hakkında bilgi ediniyor. Akabinde ise atalarımızın destan yazdığı tarih kokan yerler hakkında bilgi edinen ziyaretçiler duygu dolu anlar yaşarken bol bol fotoğraf çektiriyor. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:21 Kaynak: İHA
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