Atatürk Evi yeniden açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Evi yeniden açılıyor - Son Dakika

Atatürk Evi yeniden açılıyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki haftadır kapalı olan Atatürk Evi, yeniden ziyarete açılıyor.

Atatürk Evi yeniden açılıyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki haftadır kapalı olan Atatürk Evi, yeniden ziyarete açılıyor.


Personel eksikliği nedeniyle iki haftadır ziyarete kapalı olan Muratlı Atatürk Evi, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından personel görevlendirilmemesi yüzünden kapanmıştı. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, belediyeden orada çalışmak üzere bir personel görevlendirilmesi için resmi yazıyı yazdı. Atatürk Evi'nin yeniden ziyaretçilere açılması bekleniyor. 23 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması metnindeki göçmen mübadeleleri maddesi gereğince; 1934-1935 yıllarında Bulgaristan'dan gelen Türklerin bir kısmının Muratlı ilçesinde yeni iskan alanları inşa ettirilerek yerleştirilmeleri bizzat Atatürk tarafından emredilmişti. Muratlı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki ev de zamanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk misafir olarak kalmıştı. Muratlı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yer alan ev, Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1988 yılında tescil edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamulaştırılarak; 2005 yılında 'Atatürk Evi' olarak restore edilmişti.


Diğer taraftan, Muratlı Atatürk Evi'ne belediyeye bağlı şirket üzerinden Sebahattin Tarakçı isimli işçinin görevlendirildiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti
20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı Temizlik yaparken canından oluyordu

Son Dakika Haberleri
16:18 Gece eşini boğarak öldürdü, sabah polisi arayıp teslim oldu - Son Dakika
16:18 Kayaköy'e Daha Sağlıklı ve Kaliteli İçme Suyu - Son Dakika
16:18 Çavuşoğlu, İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
16:18 Boğazlıyan'da ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi - Son Dakika
16:18 Sakarya'da iş yerinden hırsızlıkla suçlanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Son Dakika
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 16:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk Evi yeniden açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]