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Atatürk filmi için kamera karşısına geçtiler

6 saat önce

Hayatlarını 10 yıldır Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde sürdüren ünlü tiyatro sanatçısı Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan, hastalıklarına rağmen Atatürk filmi için kamera karşısına geçti.

Atatürk filmi için kamera karşısına geçtiler, System.String[]

Hayatlarını 10 yıldır Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde sürdüren ünlü tiyatro sanatçısı Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan, hastalıklarına rağmen Atatürk filmi için kamera karşısına geçti.


Marmaris Belediyesi, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla 1 dakikalık film çekti. Belediyenin huzurevinde ikamet eden usta tiyatrocu Altan Karındaş ve opera sanatçısı Mithat Demokan'ın rol aldığı reklam filmi büyük ilgi gördü.


Altan Karındaş ve Mithat Demokan, 10 senedir Marmaris Belediyesi Dinlenme ve Huzurevi'nde hayatlarını sürdürüyor. 90 yaşındaki Karındaş ve 95 yaşındaki Demokan; yaşlılıktan kaynaklı ciddi rahatsızlıklar geçirmelerine rağmen Atatürk ile ilgili bir film teklifi gelince hastalıklarını unutup yıllar sonra kamera karşısına geçti.


Yüksek ateşi olmasına rağmen çekimlere 'evet' diyen Altan Karındaş, "Atatürk için elbette ayağa kalkacağım. Ne kadar hasta olursam olayım, ne kadar zorlanırsam zorlanayım bu filmi çekmek benim için büyük bir gurur" dedi. Mithat Demokan ise "Çocuklar filmin teklifini sunduklarında tereddütsüz kabul ettim" diye konuştu.


Serkan Göknur'un yönetmenliğini yaptığı filmde yatağında ağır hasta bir biçimde yatarken eşine 'vakit geldi mi' diye soran ve hemşiresinin itirazına rağmen saat 9'u 5 geçe saygı duruşu için ayağa kalkan bir kadını canlandıran Altan Karındaş ve onun eşini oynayan Mithat Demokan'ın performansı ayakta alkışlandı. - MUĞLA

Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris Belediyesi, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:04 Kaynak: İHA
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