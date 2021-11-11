'Atatürk Fotoğrafları' sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mehmet Balcı Yerleşkesi'nde açılan "Atatürk Fotoğrafları" sergisi ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi, Atatürk Haftası süresince açık olacak.

İstanbul Rumeli Üniversitesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni kapsamında çok sayıda program düzenledi. Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka ile öğrenciler öncelikle Atatürk Anıtına yürüdüler ve anıta çelenk bıraktılar. Üniversite'de ise saygı duruşunun ardından, gün boyu programlar devam etti. Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka'nın açılış konuşmasının ardından müzik kulübü öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği eserlerin seçildiği bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

SERGİ ATATÜRK HAFTASI SÜRESİNCE AÇIK OLACAK

Tören, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Denizli tarafından verilen "Atatürk'ü Anlamak" konulu konferansla devam etti. Konferans sonunda ise Mehmet Balcı Yerleşkesi sergi alanında "Atatürk Fotoğrafları" adlı sergi açılışı gerçekleşti. Ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdiği sergi Atatürk Haftası süresince açık olacak.