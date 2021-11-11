Atatürk, Gaziemir'de anıldı - Son Dakika

"Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktan başka yolumuz yok"

Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ün düşünce yapısı" konferansında Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Özgün, bilgilerini Gaziemirlilerle paylaştı. Konferansın ardından Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu "Atatürk'ün sevdiği şarkılar" dinletisiyle sahne aldı.

Çocukluk yıllarının ve okuduğu kitapların Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce dünyasına yön verdiğini ifade ederek sözlerine başlayan Doç. Dr. Cihan Özgün, "Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin nasıl olgunlaştığını anlamak istiyorsak, bu hayata yön veren fikirlerin nereden kaynaklandığını anlamak istiyorsak O'nun okuduğu kitaplara bakmamız son derece önemli. Atatürk okuduğu kitaplarda özellikle bağımsızlığa, özgürlüğe vurgu yapan kısımların altını çiziyor. Ziya Gökalp'in dergilerini okuyan Atatürk, milliyetçiliği, Türkçülüğü buradan öğreniyor. Mustafa Celaleddin Paşa'nın eserlerini okuyan Atatürk, milli temsil, milli egemenlik, mahalli idareler ifadelerinin altını çiziyor. Jean-Jacques Rousseau'yu okurken 'Cumhuriyet rejimi erdemli bir rejimdir' cümlesinin altını çiziyor. Daha gençlik yıllarındayken milliyetçiliği, cumhuriyetçiliği, milli temsili, milli egemenliği okuyarak öğreniyor. Kulaktan dolma değil" diye konuştu.

İlke ve devrimlere sahip çıkmalıyız

Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık kısa ömrünün yarısını eğitimine geri kalan yıllarını da yeni bir devlet inşa etmeye adadığına vurgu yapan Doç. Dr. Cihan Özgün sözlerine şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Paşa'dan aldığımız Cumhuriyet, Türk ulusu için en erdemli, Türk ulusuna uygun yönetim biçimidir. Bizim cumhuriyetten başka hiçbir rejimle işimiz olamaz. Sadece ve sadece cumhuriyet. Ümmetten ulusa, kulluktan bireye, teokrasiden demokrasiye, geleneksel yönetimden çağdaş bürokratik yönetime geçmek kolay bir iş değil. Bu kadar kısa sürede tüm bunları nasıl yaptı, bir tarihçi olarak hayret içindeyim. Avrupa bunu yüz yıllar boyunca süren mücadele sonunda tamamladı. Ama biz 30-35 yıl gibi kısa sürede Osmanlı'dan cumhuriyete intikal eden bütün sorunları aştık. Bu sorunların aşılması Mustafa Kemal Paşa sayesinde oldu. Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne, ilke ve devrimlerine sahip çıkmaktan başka yolumuz yok."

Lozan'a değil Sevr'e bakın

Atatürk'ün askeri başarılarının yanı sıra antlaşma masalarında ki başarılarına değinen Özgün, "Osmanlı Devleti'nin başını öne eğerek kalktığı müzakere masalarından Atatürk başarıyla kalkmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Lozan'da başı dimdik şekilde Türk ulusunu temsilen Türk delegasyonunu oturtabilme başarısını yakalamıştır. Lozan Antlaşması'nı eleştirenler, beğenmeyenler önce Sevr Antlaşmasını eleştirsin. Oturup Sevr Antlaşması'nın maddelerine baksınlar" dedi.

Atamız yolumuzu aydınlatıyor

Doç. Dr. Cihan Özgün'e anı objesi takdim ederek teşekkür eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Biz mucize ile karşı karşıyayız. İnkılâpları daha yıllar öncesinden planlamış, bu günleri görmüş bir mucize ile karşı karşıyayız. Dünyanın en büyük liderine sahibiz. Atamızın fikirleri yolumuzu aydınlatıyor. Demokratik, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyorum" diye konuştu.

Konferansın ardından Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, "Atatürk'ün sevdiği şarkılar" konserinde sahneye çıktı. Sanat Yönetmeni Yılmaz Demirtaş yönetiminde sahne alan koro, Atatürk'ün sevdiği ve O'nun anısına bestelenen ezgileri seslendirdi.