Atatürk Gösteri Merkezi Açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Atatürk Gösteri Merkezi. Ali Kınık ve Hadise konseriyle hizmete açıldı.

Tarsus Belediyesi'nin prestij projelerinden olan Kırklarsırtı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Gösteri Merkezi'ne yoğun tezahüratlarla giren Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, eşi Öznur Kara Can, çocukları Hamiyet İrem, Yağızalp ve Türkalp ile birlikte vatandaşları selamladı.



Böyle bir güzel günde, Tarsus'un kurtuluş gününde güzel bir eser daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Şevket Can, açılışını yaptıkları Atatürk Gösteri Merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Can, "Omuzlarımızdaki yük büyüktür. Böyle bir ecdada yakışır torunlar olmak kolay değildir. Hayallerimiz büyük, vazifemiz çetindir. Ancak herkes bilsin ki, bu kutlu dava için bitmek bilmeyen bir azimle ve imanla çalışıp, memleketimizi koruyup yücelteceğimiz de kesindir, mutlaktır. Bir memleketi sevmek lafla olmaz. Onun derdiyle dertlenip, eserler kazandırmakla olur. Bu gün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz, Atatürk Gösteri Merkezi, bizim eserlerimizden ne ilki ne de sonuncusu. Çünkü bizim Tarsus sevgimizin de, çalışıp üretme azmimizin de bir sonu yok" dedi.



Konuşmalardan sonra 20 binden fazla Tarsuslu Ali Kınık ve Hadise konserleriyle doyasıya eğlendiler. Program sonunda Ali Kınık'a hediyesini Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna verirken, Hadise'ye hediyelerini Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can verdi. - MERSİN

