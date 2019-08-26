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Atatürk gravürlerine yoğun ilgi

56 dakika önce

Gravür sanatçısı ressam Cemal Akyıldız'ın gravür tekniğiyle çizdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinden oluşan "30 Ağustos Zafer Bayramı Sergisi" açıldı.

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Gravür sanatçısı ressam Cemal Akyıldız'ın gravür tekniğiyle çizdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinden oluşan "30 Ağustos Zafer Bayramı Sergisi" açıldı.

Akyıldız, Taksim Meydanı Metro istasyonu girişindeki serginin açılışında, resmin insan hayatında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Akyıldız, "Büyük kumandan Atatürk'ün resimlerini çizmek için elimden geleni naçizane yapmış bulunuyorum. Bu arada 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk resimlerini çizmek için beni görevlendirdi. 3 sene bütün cephelerde Atatürk ile ilgili resimleri çizdim. Resmin en zor dalı olan gravür tarzında çalıştım." diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide Akyıldız, sanatseverlere de resimler hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar da Atatürk portrelerinin önünde fotoğraf çekildi.

Sergide, Akyıldız'ın farklı tarihlerde çizdiği 45 eser yer alıyor. Atatürk portrelerinin ön plana çıktığı sergide, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru, 11 Ekim 1922'de Mudanya Mütarekesi'nin yapıldığı bina, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk binası, 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nin yapıldığı binalar gibi tarihi mekanların resimleri de bulunuyor.

Sergi, 8 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Cemal Akyıldız, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:04 Kaynak: AA
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