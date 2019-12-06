Son Dakika Haberleri: Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nden ortaokul öğrencilerine konser
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Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nden ortaokul öğrencilerine konser

6 saat önce

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası, ortaokul öğrencilerine konser verdi.

Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nden ortaokul öğrencilerine konser, System.String[]

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Oda Orkestrası, ortaokul öğrencilerine konser verdi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü "Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Çukurhisar Ortaokulu, Melahat Ünügür Ortaokulu ve Battalgazi Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen orkestra verdiği konserle alkış topladı.

Buluşmanın sonunda resim bölümü öğrencileri de atölyede yaptıkları peyzaj çalışmalarından oluşan birer tabloyu öğrencilere hediye etti.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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