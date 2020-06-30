Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin 60 öğrencilik kontenjanı için 283 başvuru - Son Dakika

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenim görmek isteyen 283 öğrenci özel yetenek sınavına başvuruda bulundu.

Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nin 1-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek özel yetenek sınavına girecek öğrenciler, yeteneklerini sergileyecek.

Müzik bölümünde 30, resim bölümünde 30 olmak üzere toplam 60 kişilik kontenjanı bulunan Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde bu yıl gerçekleştirilecek özel yetenek sınavı için tüm hijyenik koşulları sağlanıp, hazırlıklar tamamlandı.

Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler hem sanatsal ve sosyal etkinlikler gerçekleştirirken, hem de kültür derslerindeki başarıyla dikkati çekiyor.