Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı
10 dakika önce
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHAAtatürk Havalimanı apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul
DHA Atatürk Havalimanı
apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.
Her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı Atatürk Havalimanı'nda taşınmanın büyük ölçüde tamamlanmasının ardından sessizlik yaşanıyor. Daha önce çok sayıda uçak ve aracın yer aldığı apron bugün boş kaldı. Apronun son durumu saat 12.30'da görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:59 Kaynak: DHA
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