Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı

Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı

5 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.

Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.

Her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı Atatürk Havalimanı'nda taşınmanın büyük ölçüde tamamlanmasının ardından sessizlik yaşanıyor. Daha önce çok sayıda uçak ve aracın yer aldığı apron bugün boş kaldı. Apronun son durumu saat 12.30'da görüntülendi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:03 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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