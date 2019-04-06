Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı
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ATATÜRK Havalimanı apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.
ATATÜRK Havalimanı apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.
Her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı Atatürk Havalimanı
'nda taşınmanın büyük ölçüde tamamlanmasının ardından sessizlik yaşanıyor. Daha önce çok sayıda uçak ve aracın yer aldığı apron bugün boş kaldı. Apronun son durumu saat 12.30'da görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:03 Kaynak: DHA
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