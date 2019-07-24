Atatürk Havalimanı apronundaki hurda uçakları dışarı çıkartacak yönetmelik yürürlüğe girdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 'nün(SHGM) Havaalanlarında bekleyen hava araçlarının terkini, hurdaya ayrılması ve tasfiye ödemelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nı apronunda yer işgal eden hacizli, sahipsiz, hurda ya da kullanılamaz durumdaki 17 uçağın apron dışına çıkarılmasını sağlayacak.

Ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan sahipsiz, hacizli, uçuş ömrünü tamamlamış uçaklar yıllardın kaldırılmayı bekliyor. Uçakların bazıları haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesinden dolayı uzun zamandan beri Atatürk Havalimanı apronunda duruyor. Apronda bulunan 17 uçak arasında yabancı tescilliler de bulunuyor. Atatürk Havalimanı'nda 'Y' apronu olarak adlandırılan alanda duran uçaklar arasında Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi uçak CAT Kargo şirketine aitti. 1994 yılında alınan uçak, çok kısa bir süre uçtu. Sonrasında ise uzun yıllardır kullanılamaz durumda bekletiliyor. Alanda büyük uçakların yanı sıra küçük uçaklar da bulunuyor. Bunların arasında TC-APS kuyruk tescilli Cessna 340A model uçak da bulunuyor. Bir süre yurt içinde kargo taşıyan Cessna 340A daha sonra UPS Türkiye içi hava operasyonunu durdurunca hurdaya ayrıldı. Kullanılamaz durumdaki uçaklar arasında Airbus A300 tipi yolcu uçakları da bulunuyor.

Hurda uçakların kaldırılmasına sağlayacak yönetmelik yürürlüğe girdi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM) Havaalanlarında bekleyen hava araçlarının terkini, hurdaya ayrılması ve tasfiye ödemelerine ilişkin usul ve esasları hakkında yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.Yayınlanan yönetmelik özellikle Atatürk Havalimanı'ndaki 17 hurda uçağın dıyarı çıkarılmasını sağlayacak. Buna göre havaalanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hava araçları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirecek. Genel Müdürlük, havaalanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri 30 gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek, bu süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacak.

Hurda uçaklar yabanca ülkenin siciline kayıtlı ise

Hava araçları ile aynı durumda olan yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için SHGM tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine gerekli bildirim yapılacak. Bu bildirimde; hava aracının tescil işareti ve tipi, bulunduğu havaalanının adı ve ICAO kodu ile maliklerini ve/veya işleticilerini içeren bilgiler bulunacak. Söz konusu bildirim evrakı tercüme edilerek, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla da ilgili ülkedeki elçilik veya konsolosluklara gönderilecek. Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte birinci fıkrada belirtilen süre dahilinde Genel Müdürlüğe süre uzatma başvurusu yapılması halinde birinci fıkrada belirtilen hava araçlarının kaldırılması için verilen süre altmış güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek.

Kaza sonucu bekleyen hava araçları

Kaza sonucu havaalanlarında bekleyen hava araçları için Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, hava aracının fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair bir rapor düzenler ve işlem yapmak üzere SHGM iletilecek. Havaalanından kaldırılması istenilen hava aracının kaza dışında bir sebeple havaalanında kalması halinde Genel Müdürlük uzmanlarından ve ihtiyaç duyulması halinde ilave uzmanlardan SHGM tarafından Hava Aracı İnceleme Ekibi oluşturulacak. Hava Aracı İnceleme Ekibi hava aracının fiili ya da itibari harabiyete uğrayıp uğramadığına dair yerinde yapacağı incelemeyi müteakip en geç 1 hafta içinde bir rapor düzenlenecek. Hava Aracı İnceleme Ekibinin çalışmalarında ortaya çıkan tüm masraflar hava aracının satışından elde edilen tutardan karşılanacak. Kaza durumunda Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından, kaza dışındaki durumlarda ise oluşturulan ekip tarafından Türk siciline kayıtlı hava aracının itibari ya da fiili harabiyete uğradığına dair rapor verilmesi halinde, ilgili hava aracı üzerindeki her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak hava aracı hurdaya ayrılacak.

Hurda uçakların satışından elde gedilecek gelir nerelerde kullanılacak

Hurdaya ayrılan hava araçları, SHGM'nin ruhsatlandırdığı havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte ilan yoluyla duyuru yapılmasını müteakip açık artırma usulü ile satılarak, bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel SHGM'nin emanet hesabına yatırılacak. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut takyidatlar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilir. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilecek. Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.(Fotoğraflı)