ATATÜRK HAVALİMANI ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI- 2 - Son Dakika
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ATATÜRK HAVALİMANI ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI- 2

29.05.2022 13:50

İSTANBUL'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı.

İSTANBUL'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenin saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

Elinde çiçeklerle törene gelen İbrahim Ertan, "Çiçeklerimiz, çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. Ordu komutanımızı karşılamak için geldik. Niyetimiz bu çiçekleri Cumhurbaşkanı'na vermek" dedi. Kurban Ezin ise "Ben Cumhurbaşkanı ile yanyana namaz da kıldım ama, konuşamadım. Cumhurbaşkanımız 'ağaç dikmek için gelin' dedi. Onunla görüşmek dileğiyle geldim. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar, ağaç dikilmesini söylüyorlarsa, biz de gönülden yapmalıyız" diye konuştu.

Almanya'dan geldiğini dile getiren Mehmet Erdoğan ise " Frankfurt'tan geldim. Atatürk Havalimanı'ndaki törene katılmak için geldim. Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için geldim, fidan dikeceğiz bugün. Bütün dünya görsün, Atatürk Havalimanı fidanlarla donanıyor. Buraya tekrar geleceğim" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI- 2
ATATÜRK HAVALİMANI ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI- 2
ATATÜRK HAVALİMANI ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI- 2
ATATÜRK HAVALİMANI ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI- 2
ATATÜRK HAVALİMANI ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI- 2
ATATÜRK HAVALİMANI ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK BAŞLADI- 2

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Kaynak: DHA

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