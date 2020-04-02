Atatürk Havalimanı'da bekleyen uçaklar havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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Atatürk Havalimanı'da bekleyen uçaklar havadan fotoğraflandı
6 saat önce
ATATÜRK Havalimanı apronunda bekleyen uçaklar havadan fotoğralandı.
ATATÜRK Havalimanı apronunda bekleyen uçaklar havadan fotoğralandı.
Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında yurtiçi ve yurdışı çok sayıda uçuş iptal edildi. Uçuş yapamayan uçaklar da sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından sadece kargo, askeri ve özel uçuşların yapıldığı Atatürk Havalimanı iptal olan uçuşlar nedeniyle uçak parkına döndü. Havadan çekilen fotoğraflarda Atatürk Havalimanı'nın terminal kapılarının yanı sıra apronun büyük bir kısmına uçakların park edildiği görüldü. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmaya başlamasının ardından, önlemler kapsamında yurtdışı ve yurtiçi seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:47 Kaynak: DHA
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