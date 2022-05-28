ATATÜRK HAVALİMANI FETİH KUTLAMALARIYLA FİDAN DİKİM TÖRENİNE HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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ATATÜRK HAVALİMANI FETİH KUTLAMALARIYLA FİDAN DİKİM TÖRENİNE HAZIRLANIYOR

28.05.2022 15:17
ATATÜRK HAVALİMANI FETİH KUTLAMALARIYLA FİDAN DİKİM TÖRENİNE HAZIRLANIYOR

ATATÜRK Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni ve İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

ATATÜRK Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni ve İstanbul'un Fethinin 569. Yıldönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda yarın yapılacak İstanbul'un fetih kutlamaları için dev bir sahne hazırlanıyor. Kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşma yapacak.  Etkinliğin yapılacağı alana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, ses sistemi ve teknik çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Esat Kabaklı ve Yücel Arzen'in de konser vereceği kutlamalarda, çevre ve doğa bilinci sağlanması için etkinliklerin yapılacağı çadırlar yerleştiriliyor. Mehter takımı ve Yeniçerilerin olacağı kutlamalarda, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu da gerçekleştirecek. Kutlamaları takip edecek gazeteciler için de ayrı bir platform oluşturuldu.

FİDAN DİKİM TÖRENİ İÇİN ÖRNEK BAHÇE OLUŞTURULDU

Fetih kutlamalarının ardından fidan dikimi töreninin yapılacağı Millet Bahçesi'nde de örnek bir bahçe oluşturuldu. Fethin yıl dönümünü simgelemek amacıyla alana 569 tane fidan dikildi. Bahçede temsili bisiklet ve yürüyüş alanları ve çardak bulunuyor. Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yılllık ağaçlar da yer alıyor. İşçiler fidan dikim töreni için alanı temizlemeye, çiçekleri ve toprağı düzenlemeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin metrekarelik alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor.

İLK ETABININ 2023 MAYIS'INDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.

- İstanbul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılış tarihini açıkladı Açıklaması Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılış tarihini açıkladı Açıklaması
Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanı, cumhurbaşkanı, Yücel Arzen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATATÜRK HAVALİMANI FETİH KUTLAMALARIYLA FİDAN DİKİM TÖRENİNE HAZIRLANIYOR - Son Dakika


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