Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ında 15 Temmuz için hummalı çalışma
Son Dakika Genel Haber

Atatürk Havalimanı'ında 15 Temmuz için hummalı çalışma

12 dakika önce

Atatürk Havalimanı'ında 15 Temmuz için hummalı çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla buluşacağı alandaki son hazırlıklar sürüyorİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz vesilesiyle anma programı öncesinde son hazırlıklar sürüyor.

Atatürk Havalimanı'ında 15 Temmuz için hummalı çalışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla buluşacağı alandaki son hazırlıklar sürüyor
İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz vesilesiyle anma programı öncesinde son hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla buluşacağı alanda dev bir platform kuruluyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 3'üncü senesinde, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla buluşma programı öncesi için hazırlıklar sürüyor. Darbe girişiminin sembol yerlerinden Atatürk Havalimanı'nda yarın akşam gerçekleşecek etkinlik öncesi yapılan hummalı çalışma görüntülendi. Dev bir platformun kurulduğu görülen alanda işçiler çalışmalarına son sürat devam ediyor. Provalarda alanda açılacak dev Türk Bayrağı da objektiflere yansırken ayrıca yarın için güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde alınmış durumda olduğu görüldü.
Atatürk Havalimanı'ında 15 Temmuz için hummalı çalışma
İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Kötü koku gelen eve giren polisler, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış ceset buldular Erdoğan'ın, yeni parti çalışmalarında ismi geçen Şimşek'le görüştüğü öne sürüldü 15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 15:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'ında 15 Temmuz için hummalı çalışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]