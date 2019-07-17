43 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
'Anayasayı ihlal etme' suçundan 43 sanığı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul ederek, cezalarını müebbet hapse indirdi. Mahkeme, 'anayasayı ihlale yardım etme' suçundan 85 sanığı ise, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
MAHİR AYABAK'IN ŞEHİT EDİLMESİNİ AZMETTİRME SUÇUNA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Eski Başçavuş Aslan Özkan ise, 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesini azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ı şehit etme suçundan eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı'ya ağırlaştırmış müebbet, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a ise müebbet hapis cezası verdi. Eski Başçavuş Aslan Özkan, çok sayıda kişiye karşı 'kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da 78 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
Sanık eski Kurmay Albay Mustafa Kol, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme, hava araçlarını kaçırma veya alıkoyma ve kasten yaralama' suçlarından toplam 33 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Eski Binbaşı Yusuf Yenihayat ise, 'kasten öldürmeye teşebbüs etme', kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hava araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan toplam 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı, çok sayıda kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 78 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a bu suçlardan toplam 65 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
15 sanığın tutuklu kaldıkları süre, aldıkları ceza miktarı ve sağlık durumlarından dolayı tahliyelerine karar verilirken, 'anayasayı ihlal" suçundan ceza alan ve duruşma salonunda bulunan tutuksuz sanık Murat Eryılmaz'ın tutuklanmasına hükmedildi. 'Anayasayı ihlal' suçundan mahkumiyet kararı verildiği halde tutuksuz olan Metin Uçar hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verildi.