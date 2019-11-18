Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları (1)
Son Dakika Güncel Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları (1) - Son Dakika

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları (1)

6 saat önce

İSTANBUL Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmında yıkım işlemleri yapılıyor.

Atatürk Havalimanı kargo bölümünde yıkım çalışmaları (1), System.String[]
İSTANBUL Havalimanı'nın faaliyete geçmesinin ardından sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nın kargo bölümünün bir kısmında yıkım işlemleri yapılıyor. Yıkım devam ederken havalimanında askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçakları uçuşlarına devam ediliyor.

Geçen Nisan ayında 'Büyük göç' olarak adlandırılan taşınma işlemiyle sivil uçuşlar yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda yapılmaya başlanmış, Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara kapatılmıştı. Atatürk Havalimanı'nda askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının uçuşları devam ederken, Atatürk Havalimanı kargo bölümün bir kısmı yıkılmaya başlandı. Kargo binasının çatısı sökülürken, demir iskeleti ise parçalara ayrılıyor. Yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:55 Kaynak: DHA
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