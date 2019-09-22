Son Dakika Haberleri: Atatürk havalimanı metro istasyonu'nda teknofest yoğunluğu (1)
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Atatürk havalimanı metro istasyonu'nda teknofest yoğunluğu (1)

1 saat önce

TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı.

Atatürk havalimanı metro istasyonu'nda teknofest yoğunluğu (1), System.String[]

TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımın sağlandığı metro durağında yoğunluk nedneiyle izdiham oluştu. Havalimanına gidiş yönünde meytro seferleri durdurulurken, Yenikapı yönüne ise seferler yapılıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle festival alanından çıkan bazı vatandaşlar Atatürk Havalimanı metro istasyonuna dışarıdan yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Polis metro istasyonuna girişte izdihamı önlemek için vatandaşları gruplar halinde içeri alıyor. Bu arada bazı ziyaretçiler ise getirilen otobüslerle Yenibosna metrobüs ve metro durağına sevk ediliyor.

Görüntü dökümü:
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-Yoğunluktan görüntü

-Yolda yürüyenler
-Metro istasyonunda bekleyenler


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:42 Kaynak: DHA
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