Atatürk havalimanı metro istasyonu'nda teknofest yoğunluğu (1)
1 saat önce
TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:42 Kaynak: DHA
TEKNOFEST'19'un son günü yoğun bir katılım yaşandı. Atatürk Havalimanı'na ulaşımın sağlandığı metro durağında yoğunluk nedneiyle izdiham oluştu. Havalimanına gidiş yönünde meytro seferleri durdurulurken, Yenikapı yönüne ise seferler yapılıyor. Ancak yoğunluk nedeniyle festival alanından çıkan bazı vatandaşlar Atatürk Havalimanı metro istasyonuna dışarıdan yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Polis
metro istasyonuna girişte izdihamı önlemek için vatandaşları gruplar halinde içeri alıyor. Bu arada bazı ziyaretçiler ise getirilen otobüslerle Yenibosna
metrobüs ve metro durağına sevk ediliyor.
Görüntü dökümü:
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-Yoğunluktan görüntü
-Yolda yürüyenler
-Metro istasyonunda bekleyenler
- İstanbul
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