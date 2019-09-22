(atatürk havalimanı metro istasyonu'nda teknofest yoğunluğu

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.
YENİKAPI'DAN ATATÜRK HAVALİMANI YÖNÜNE SEFER YAPILMIYOR
Metro İstanbul'un yapılan başka bir açıklama da ise, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattında Atatürk Havalimanı yönünden Yenikapı yönüne sefer yapılmakta olup, Yenikapı'dan Atatürk Havalimanı yönüne sefer yapılmamaktadır" denildi.
Metro İstanbul, 21 Eylül 2019'da M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/ Kirazlı metro hattında 562.230 yolculuk ile hatta ait günlük yolcu taşıma rekorunun kırıldığını duyurmuştu.
VATANDAŞLAR METRO İSTASYONU ÖNÜNDE YOĞUN KUYRULAR OLUŞTURDU
TEKNOFEST ziyaretçilerinden Deniz Muhacir, "Gelirken de bayağı yorulmuştuk. Giderken de aynı sırayı bekleyeceğiz bakalım. Şimdi hızlı ilerliyor gelirken daha kötüydü. Sabah biz Yenibosna'dan buraya yürüyerek geldik" dedi.
Yerde oturarak yoğunluğun geçmesini bekleyen Yusuf İsil, "Allah kerim. Elbette döneceğiz. Problem yok, orada gördüğümüz güzellikler bütün yorgunluğumuzu attı" şeklinde konuştu.
Derya Yöntem ise, "Araçla dönecektik. İlk geliş planımız metroydu ama şu şartlarda gördük ki, çok fazla sağlıklı olmayacak. Araçla geldik. O da çok sağlıklı olmadı ama yine de güzeldi. Değdi" diye konuştu.
Ekrem Payan da, "Keşke bilseydik hafta içi gelecektik ama hafta sonuna bıraktık. Hafta sonu hem geliş hem gidiş büyük bir izdiham. Metrodan çıkış da böyleydi. Giderken de böyle. Keşke metrolara ek sefer koysalardı. İstanbul'un hepsi bugün gelmişti sanki. Ben bu kadar beklemiyordum işin açıkçası" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Yoğunluktan görüntü
-Metro istasyonunda bekleyenler
-Yolda yürüyenler
-Metro girişinde bekleyen vatandaşlar ile röp.
-Muhabir anonsları
-Yenikapı Metro İstasyonu
Yolcular
Genel ve detaylar