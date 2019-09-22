Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu
Son Dakika Güncel Haber

Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu

21 dakika önce

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu, System.String[]

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda, "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEKNOFEST'in son gününde Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 16:59:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]