Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu
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Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu

1 saat önce

Atatürk Havalimanı metro seferleri durdurulduİSTANBUL - İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu

İSTANBUL - İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda, "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" ifadelerine yer verildi.

Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
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