Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'na Halaylı Veda

Atatürk Havalimanı'na Halaylı Veda

57 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı.

Atatürk Havalimanı'na Halaylı Veda, System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı. Çalışanlar ise halay çekerek havalimanına veda etti.

Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son uçuş THY'nin İstanbul - Singapur seferi oldu. Seferin hareketi ile birlikte havalimanında bulunan uçuş bilgi ekranları da karardı. Havalimanı çalışanları da o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'na veda sırasında renkli görüntüler de oluştu. Güvenlik görevlileri halay çekerek Atatürk Havalimanı'na veda etti. Güvenlik görevlilerine diğer çalışanlar da eşlik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:59 Kaynak: İHA

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