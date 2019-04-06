Atatürk Havalimanı'na Halaylı Veda
55 dakika önce
Atatürk Havalimanı'na halaylı veda Havalimanından uçuş ekranları karardıİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı.
Atatürk Havalimanı
'na halaylı veda
Havalimanından uçuş ekranları karardı
İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda son seferin ardından uçuş bilgi ekranları da karardı. Çalışanlar ise halay çekerek havalimanına veda etti.
Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son uçuş THY
'nin İstanbul
- Singapur
seferi oldu. Seferin hareketi ile birlikte havalimanında bulunan uçuş bilgi ekranları da karardı. Havalimanı çalışanları da o anları cep telefonu ile görüntülendi.
Atatürk Havalimanı'na veda sırasında renkli görüntüler de oluştu. Güvenlik görevlileri halay çekerek Atatürk Havalimanı'na veda etti. Güvenlik görevlilerine diğer çalışanlar da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:01 Kaynak: İHA
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