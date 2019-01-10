Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'na İniş Yapan Askeri Uçağın Lastiği Patladı

Atatürk Havalimanı'na İniş Yapan Askeri Uçağın Lastiği Patladı

1 saat önce

Enver ALAS - Tansu Edip GÖKBUDAK İstanbul DHABandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı.

Enver ALAS - Tansu Edip GÖKBUDAK İstanbul DHA

Bandırmadan kalkarak Atatürk Havalimanı'na iniş yapan askeri nakliye uçağının, piste teker koyduktan sonra lastiği patladı. Pistin ortasında kalan uçak nedeniyle 05-23 pisti, iniş trafiğine kapandı. İniş ve kalkışlar kontrollü olarak 17-35 pistinden gerçekleştiriliyor. Pistin ortasında kalan C-160 tipi nakliye uçağının, içinde bulunan yükün indirilmesinin ardından pistten çekileceği öğrenildi. İniş ve kalkışta trafik oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:37 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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