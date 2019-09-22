Son Dakika Haberleri: Atatürk havalimanı'na metro seferleri durduruldu
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Atatürk havalimanı'na metro seferleri durduruldu

22 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu.

Atatürk havalimanı'na metro seferleri durduruldu, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.

- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:37 Kaynak: DHA
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Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu
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