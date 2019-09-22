Atatürk havalimanı'na metro seferleri durduruldu
22 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:37 Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği, ortaklaşa aldıkları kararla kalabalığın risk oluşturduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'na yolcu taşımacılığını durdurdu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz" denildi.
- İstanbul
Son dakika: İstanbul Valiliği ve İBB'nin ortak kararıyla Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Amerikan Kamuoyuna FETÖ uyarısı İngiltere Başbakanı Boris Johson, Amerikalı modele belediye bütçesinden 126 bin pound verdi