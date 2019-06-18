"Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesinin denize kıyısı olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda tüm İstanbul'a hizmet edecek bir millet bahçesi yapma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İlk etabına bu yıl içerisinde başlamayı hedeflediğimiz millet bahçemizde toplamda 14 milyon metrekare alanda bahçeler ve...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda tüm İstanbul'a hizmet edecek bir millet bahçesi yapma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İlk etabına bu yıl içerisinde başlamayı hedeflediğimiz millet bahçemizde toplamda 14 milyon metrekare alanda bahçeler ve kıraathaneler, yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Bu projeyi Bakırköy sahilinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu millet bahçesiyle birleştireceğiz ve Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesinin denize kıyısı olacak." dedi.

Bakan Kurum, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Konuşmasının başında Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine değinen Kurum, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbeciler tarafından suçsuz yere yargılandığı mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Allah rahmet eylesin. Tüm Mısırlı kardeşlerimizin, İslam aleminin, bölgedeki mağdurların, mazlumların başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin. İnşallah Mısır halkı da belki ölümünden sonra Muhammed Mursi'nin değerini çok daha iyi hatırlayacaktır. O şehadete yürüdü. Allah onun gibi hepimizin de şehadete yürümesini nasip etsin." diye konuştu.

Osmaniye Mahallesi'nde yıllardır süregelen, bir türlü çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu istişare etmek için vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Kurum, mahallede 1999 depreminde hasar görmüş, mühendislik hizmeti almamış, deprem riski taşıyan birçok binanın olduğunu söyledi.

Mahallenin Bakırköy için acil öncelikli alanlar içerisinde yer aldığını belirten Kurum, 5 yıllık süreçte Osmaniye Mahallesi'ni sağlam, güvenilir, içinde yaşanabilir sosyal donatı imkanları olan kentsel dönüşüm projesine tabi tutmak istediklerini dile getirdi.

"Yerinde, hızlı ve rızaya dayalı dönüşüm yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, projenin bugüne kadar yapılamamasının sebeplerini şu şekilde anlattı:

"Burada zemin artı 5 olan imar planı çerçevesinde ve taks 0.25 olması sebebiyle maalesef kendi içinde bu dönüşümü sağlayamıyoruz. Kendi içinde dönüşebilecek kıymetli bir bölge. Öncelikli olarak ada bazın anlaşması kaydıyla anlaşıp bize gelin. Zemin artı 5'i bir kat artırmak suretiyle zemin artı 6, taksımızı da 0.25'ten 0.40'a çıkarak, buradaki imar planını yapacağız. Ada bazında bu planın sözünü bugün size veriyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kentsel dönüşümde vatandaşın mağdur olmaması için birtakım düzenlemeye gittiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeler çerçevesinde işi yapacak firmaların hem teknik hem mali yeterlilikleri olması gerekiyor. Firmaların vatandaşımızı mağdur etmemek için tamamlama sigortası veya yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 10'u kadar da teminat mektubu verip, bu işe başlaması gerekiyor. Kentsel dönüşüm sürecinde sizlerin mağdur olmaması adına da bu tedbirleri aldık. Kısa zamanda da bu dönüşümü yapacağız. Yerinde, hızlı ve rızaya dayalı dönüşüm yapacağız. Sizin rızanız olmayan hiçbir dönüşümü yapmayacağız, yaptırmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz."

Kartal'da yıkılan binaya değinen Kurum, 48 gün sonra ilçedeki dönüşüm alanına girdiklerini hatırlatarak, 6 ay geçmeden yıl sonuna kadar projelerimizi bitirip, vatandaşlarımızı güvenli konutlarına yerleştireceklerini bildirdi.

"Atatürk Havalimanı'ndaki millet bahçesinin ilk etabına bu yıl başlanacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde millet bahçeleri yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"81 ilimizin her birinde en az bir millet bahçesi yapma hedefinde yola çıktık. Bırakın illeri, ilçelerimize dahi millet bahçeleri yapıyoruz. Bir kısmını açtık, bir kısmı proje aşamasında. Hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Bu çerçevede İstanbul'da 5 millet bahçesi açtık. Atatürk Havalimanı'nı, dünyanın en büyük havalimanına taşıdık. Atatürk Havalimanı'nda tüm İstanbul'a hizmet edecek bir millet bahçesi yapma çalışmalarını sürdürüyoruz. İki etap halinde buranın millet bahçesi projesini yapacağız. İlk etabını bu yıl içerisinde başlamayı hedeflediğimiz millet bahçemizde toplamda 14 milyon metrekare alanda bahçeler ve kıraathaneler, yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Bu projeyi Bakırköy sahilinde Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu millet bahçesiyle birleştireceğiz ve Atatürk Havalimanı'na yapacağımız millet bahçesinin denize kıyısı olacak. İstanbul'un yeşil koridoru olacak. İçinde hiçbir rant projesi olmayacak."

"23 Haziran'da yeni bir 25 yılın başlangıcını yapacağız"

23 Haziran seçimlerine değinen Kurum, 6 gün sonra sandığa gidileceğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994'te İstanbul'un kötü talihini değiştirmiştir. O anlayışla medeniyetin, tarihin gün yüzüne çıktığı, ecdadın bize bıraktığı tarihi eserlerin korunduğu, yeşil alanların, metro güzergahlarının ve ulaşım yollarının artırıldığı, gönül belediyeciliği anlayışıyla yönettiğimiz İstanbul'da 25 yılı geride bıraktık. İnşallah 23 Haziran'da yeni bir 25 yılın başlangıcını yapacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın bakanlığı ve başbakanlığı döneminde Türkiye'nin her yerine hizmet götürdüğünü vurgulayarak, vatandaşlardan seçimde destek istedi.

Vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili taleplerini de dinleyen Kurum, vatandaşlara bez torba hediye etti.

Daha sonra mahallede esnaf ziyaretinde bulunan Kurum, CHP'nin seçim irtibat bürosundaki çalışanlarla selamlaştı.

Osmaniye Mahallesi'ndeki Salı Pazarı'nı gezerek esnafa hayırlı, bereketli kazançlar dileyen Kurum, vatandaşlara bir meyve tezgahında kestiği karpuzdan ikram etti, bez torba dağıttı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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