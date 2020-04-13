Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane inşaatında zemine beton dökümü başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane inşaatında zemine beton dökümü başlandı - Son Dakika

Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane inşaatında zemine beton dökümü başlandı

12 dakika önce

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında zemine beton dökülüyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk...

Atatürk Havalimanı'na yapılan hastane inşaatında zemine beton dökümü başlandı, System.String[]
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında zemine beton dökülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.  Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu dün öğleden sonra havadan fotoğraflandı. Havadan çekilen fotoğraflarlarda çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü. Zemine de beton dökülmeye başlanması dikkat çetti. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:19 Kaynak: DHA

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