ATATÜRK HAVALİMANI'NA YAPILAN HASTANENİN İNŞAAT ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.