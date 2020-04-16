Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinde bina yapımına başlandı - Son Dakika

Atatürk Havalimanı'na yapılan pandemi hastanesinde bina yapımına başlandı

İSTANBUL - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı pandemi hastanesinin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Hummalı çalışma havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı.Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü. Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor.