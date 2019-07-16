Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma programı düzenlendi//FOTOĞRAFLAR
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Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma programı düzenlendi//FOTOĞRAFLAR

2 saat önce

ATATÜRK Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz anma programı düzenlendi//FOTOĞRAFLAR, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda anma programı düzenlendi. Program, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Bölüğü'nün konseri ile başladı. Ardından sanatçılar konser verdi. Daha sonra 20.30 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına iniş yaptı. Erdoğan'ı 50 kişilik 15 Temmuz gazisi, sanatçılar ve protokol üyeleri karşıladı.  Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazilerle birlikte alana geçti. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları tek tek ekrana yansıtılarak isimleri okundu.  Daha sonra kürsüye çıkarak vatandaşı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından program, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua ettirmesiyle son buldu.  Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere helikopterle alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandan ayrılmasıyla birlikte vatandaşlar etkinlik alanından ayrıldı. Alandaki bariyerler toplanırken, temizlik işçileri de alanı temizlemeye başladı.


İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:41 Kaynak: DHA
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