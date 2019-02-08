Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda 21 gergedan boynuzu ele geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda 21 gergedan boynuzu ele geçirildi

10 dakika önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 21 gergedan boynuzu, 1 gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda 21 gergedan boynuzu ele geçirildi, System.String[]
Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 21 gergedan boynuzu, 1 gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:50 

Ekonomi
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