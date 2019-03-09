Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda 23 Yılan Derisi Ele Geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda 23 Yılan Derisi Ele Geçirildi

1 saat önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda nadir bulunan 23 yılan derisi ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda 23 Yılan Derisi Ele Geçirildi, System.String[]
Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda nadir bulunan 23 yılan derisi ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Nesli Tehdit Altında Olan Yabani Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve diğer mutabakatlar doğrultusunda bitki ve hayvan türlerinin kaçakçılığına karşı etkin mücadele yürütülüyor.

Bu kapsamda İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince riskli bölgelerden Türkiye'ye gelen yolcular çeşitli denetimlere tabi tutuluyor.

Son olarak Abu Dabi'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen bir uçaktaki yolcunun valizi, risk analizi kapsamında X-ray kontrolüne alındı. Yapılan kontrollerde valizin içinde nadir bulunan 23 yılan derisi tespit edildi.

CITES kapsamında bulunan yılan derilerine ilgili mevzuat uyarınca el konulurken, söz konusu yolcu hakkında savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:12 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekonomi
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