Atatürk Havalimanı'nda "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"
1 saat önce
Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla, kadın yolcular ile çalışanlara çiçek dağıtıldı.
Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı
'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" dolayısıyla, kadın yolcular ile çalışanlara çiçek dağıtıldı.
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" kapsamında sabah saatlerinden itibaren havalimanında faaliyet gösteren çok sayıda şirket tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında, havalimanı giriş kapılarındaki kadın yolculara ve çalışanlara çiçek verildi. Bazı firmalar da gül ve çikolata olmak üzere kadın yolculara çeşitli hediyeler takdim etti. Yapılan etkinliklerden dolayı kadınlar da memnuniyetlerini dile getirdi.
Görüntü Dökümü:
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-Havayolu şirketlerinin yolculara çiçek dağıtması
-Yer hizmetleri ekiplerine çiçek dağıtılması
-Terminaldeki yolculara çiçek verilmesi
-Turistlerden görüntüler
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:02 Kaynak: DHA
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