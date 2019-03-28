Atatürk Havalimanı'nda Başörtülülere Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı
39 dakika önce
ATATÜRK Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan 1 kişi gözaltına alındı.
ATATÜRK Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan 1 kişi gözaltına alındı. İzmir
'den geldiğini belirten kişi, Atatürk Havalimanı
İç Hatlar Terminali'nde bir video çekti. Havalimanındaki başörtülü bir güvenlik çalışanını kamerasına kaydeden ve bu sırada başörtülü kadınlara yönelik hakaret içeren sözler sarf eden yolcunun bu videosu, sosyal medyada tepki çekti. Bunun üzerine harekete geçen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. 42 yaşındaki B.K.'nin emniyetteki sorgulaması sürerken, hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:07 Kaynak: DHA
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