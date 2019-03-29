Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

Atatürk Havalimanı'nda Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

2 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk Havalimanı'nda Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan  Bülent K.,  Cumhuriyet savcısına ifade verdi, ardından da tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli Bülent K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:57 Kaynak: DHA

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