Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda devir teslim tamamlandı
Son Dakika Güncel Haber

Atatürk Havalimanı'nda devir teslim tamamlandı

19 dakika önce

Tarifeli yolcu seferlerinin sona ermesinin ardından Atatürk Havalimanı'nı işleten TAV Havalimanları, bugün itibariyle devir teslimi işlemleri tamamlayarak havalimanını Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) teslim etti.

Atatürk Havalimanı'nda devir teslim tamamlandı, System.String[]
Tarifeli yolcu seferlerinin sona ermesinin ardından Atatürk Havalimanı'nı işleten TAV Havalimanları, bugün itibariyle devir teslimi işlemleri tamamlayarak havalimanını Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) teslim etti. 2000 yılından beri TAV Havalimanları tarafından işletilen Atatürk Havalimanı'nı, 5-6 Nisan'da gerçekleştirilen büyük taşınmayla İstanbul Havalimanı'na taşınmış ve ticari yolcu uçuşlarına tamamen kapatılmıştı. Yolcu taşımacılığının sonlanmasının ardından bir süredir Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TAV arasında süren devir teslim işlemleri noktalandı. DHMİ'den yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle devir teslim işlemi tamamlanarak DHMİ'ye teslim gerçekleştirildi. Öte yandan terminal binası içerisindeki bakım onarım çalışmalarına başlanıldığı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:21 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü ING işletme adından bank kelimesini çıkarma kararı aldı Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:40:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda devir teslim tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]