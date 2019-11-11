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Atatürk Havalimanı'nda feci kaza

6 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen feci kazada yer hizmeti personelinin bacağı uçağın iniş takımları arasına sıkıştı.

Atatürk Havalimanı'nda feci kaza, System.String[]

Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen feci kazada yer hizmeti personelinin bacağı uçağın iniş takımları arasına sıkıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan personelin ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay, Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ACT Cargo'ya ait Boeing 747 tipi kargo uçağı kalkışa hazırlandığı sırada yer hizmetleri görevlisi Osman Kaan Selçuk tekerlerin altında bulunan takozu almak istedi. Selçuk takozu aldığı sırada uçağın hareket etmesi sonucu sol bacağı iniş takımları arasına sıkıştı. Selçuk'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen personelin ameliyata alındığı öğrenildi.

(İHA)

İstanbul Atatürk Havalimanı, Boeing, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:00 Kaynak: İHA
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