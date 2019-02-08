Atatürk Havalimanı'nda "Gergedan Boynuzu" Operasyonu
1 saat önce
- Operasyonda ele geçirilenlerin sergilenmesi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde 21 adet gergedan boynuzu, 1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı...
- Operasyonda ele geçirilenlerin sergilenmesi Ticaret Bakanlığı
Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı
'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde 21 adet gergedan boynuzu, 1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:14 Kaynak: AA
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