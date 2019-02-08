Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda "Gergedan Boynuzu" Operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda "Gergedan Boynuzu" Operasyonu

1 saat önce

- Operasyonda ele geçirilenlerin sergilenmesi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde 21 adet gergedan boynuzu, 1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı...

- Operasyonda ele geçirilenlerin sergilenmesi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde 21 adet gergedan boynuzu, 1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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