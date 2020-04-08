Son Dakika › Güncel › ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI ek görüntü - Son Dakika
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI ek görüntü
6 saat önce
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI (2) ek görüntüHaber-Kamera: Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA HASTANE ÇALIŞMALARI BAŞLADI (2) ek görüntü
Haber-Kamera: Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı.
Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 10:37 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı