Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Hayvanlar da Taşınıyor

Atatürk Havalimanı'nda Hayvanlar da Taşınıyor

1 saat önce

Taşınma işlemleri 5 Nisan'da başlayan Atatürk Havalimanı'nda hayvanlar da unutulmadı.

Atatürk Havalimanı'nda Hayvanlar da Taşınıyor, System.String[]
Taşınma işlemleri 5 Nisan'da başlayan Atatürk Havalimanı'nda hayvanlar da unutulmadı. Cihangir Pati Dostları ve Beyoğlu Belediyesi, havalimanı çevresinde bulunan hayvanları bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirmek için çalışma başlattı.

Bir grup hayvanseverin kurduğu Cihangir Pati Dostları, taşınacak olan Atatürk Havalimanı çevresindeki hayvanlar için kolları sıvadı. Havalimanı çevresinde daha çok çalışanların baktığı hayvanlar için harekete geçen hayvanseverler, Beyoğlu Belediyesi iş birliği ile çalışma başlattı. Havalimanı çevresinde bulunan kedi ve köpekler belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kliniklerinde tedavi altına alındı. Bakım ve tedavileri yapılacak olan hayvanların sahiplendirileceği bildirildi.

"Tedavilerin ardından sahiplendirilecekler"

Cihangir Pati Dostları üyelerinden Murat Bayar, havalimanı çevresindeki hayvanlar için belediye iş birliği ile çalışma başlattıklarını anlattı. Yaptıkları çalışmayla bölgedeki tüm kedi ve köpekleri topladıklarını belirten Bayar, "Hayvanların bakım ve tedavileri yapılacak. Daha sonra ise sahiplendirilecek. Hayvan dostları olarak bu çalışmada bizimle iş birliği yapan Beyoğlu Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.

Bayar, 4 Nisan'ın Dünya Sokak Hayvanları Günü olduğuna da vurgu yaparak, bugünün tüm dünyada sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla kutlandığını belirtti. Havalimanındaki hayvanlar için yaptıkları çalışmanın böyle bir güne denk gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bayar, "Ne yazık ki Türkiye'de vatandaşlarımız hayvanları sahiplenmek yerine satın almayı tercih ediyorlar. Ülkemizde pet-shoplardan hayvan almak oldukça yaygın. Barınaklardaki hayvanlarınızın çoğu da satın alınıp sokağa atılmışlar. Dostlarımızın satılmasına karşıyız ve vatandaşlardan satın almak yerine sahiplenmelerini istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:50 Kaynak: İHA

5 Nisan, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'ndan Yılın İlk 3 Ayında 15,2 Milyon Yolcu Geçti Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:54:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Hayvanlar da Taşınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]