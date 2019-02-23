Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda İniş Yapan Uçak Kuş Sürüsüne Çarptı

Atatürk Havalimanı'nda İniş Yapan Uçak Kuş Sürüsüne Çarptı

25 dakika önce

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz bir şekilde alana inerken, arkasından gelen 2 uçak pisti pas geçti.

Atatürk Havalimanı'nda İniş Yapan Uçak Kuş Sürüsüne Çarptı, System.String[]
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz bir şekilde alana inerken, arkasından gelen 2 uçak pisti pas geçti.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) Yanbu-İstanbul seferini yapan uçağı, Atatürk Havalimanı'na inişe geçtiği sırada kuş sürüsüne çarptı.

Uçak, sorunsuz bir şekilde inişini tamamladı. Bu sırada THY uçağının arkasından iniş için alçalan Onur Air'in Antalya-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı ile Köln-İstanbul seferini yapan MNG Havayolları'nın kargo uçağı, pistteki ölü kuşlar nedeniyle iniş yapamadı.

Olayın Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, ölü kuşları kaldırarak pisti temizledi. Pisti pas geçmek zorunda kalan 2 uçak, temizliğin ardından sorunsuz bir şekilde alana indi.

Kuş sürüsüne çarpan uçağın hasar görmediği, bir sonraki seferini gerçekleştirdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:46 Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
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