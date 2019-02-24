Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Kar Yağışı Nedeniyle 66 Sefer İptal Edildi

Atatürk Havalimanı'nda Kar Yağışı Nedeniyle 66 Sefer İptal Edildi

29 dakika önce

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY'), Atatürk Havalimanı'ndan 66 seferi iptal edildi.

Atatürk Havalimanı'nda Kar Yağışı Nedeniyle 66 Sefer İptal Edildi, System.String[]
İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY'), Atatürk Havalimanı'ndan 66 seferi iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda THY, iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.

UÇAKLARA DE-ICING İŞLEMİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına 'De-Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:08 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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