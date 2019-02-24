Atatürk Havalimanı'nda Kar Yağışı Nedeniyle 66 Sefer İptal Edildi

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY'), Atatürk Havalimanı'ndan 66 seferi iptal edildi.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY'), Atatürk Havalimanı'ndan 66 seferi iptal edildi.



İstanbul'da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı'nda THY, iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.



UÇAKLARA DE-ICING İŞLEMİ



İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına 'De-Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi

Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak

Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu