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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI SONA ERDİ - Son Dakika

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI SONA ERDİ

07.02.2022 18:23
ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI SONA ERDİ

ATATÜRK Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı.

ATATÜRK Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya  başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz" dedi.


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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI SONA ERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARGO UÇUŞLARI SONA ERDİ - Son Dakika
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