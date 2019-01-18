Atatürk Havalimanı'nda Karne Tatili Yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda karne tatili yoğunluğu Havalimanı'nda oluşan kuyruk dışarı kadar taştıİSTANBUL - Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen tatilciler, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Atatürk Havalimanı'nda karne tatili yoğunluğu

Havalimanı'nda oluşan kuyruk dışarı kadar taştı



İSTANBUL - Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen tatilciler, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı, öğrencinin karnelerini almasıyla tamamlanırken sömestr tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen binlerce tatilci de hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı'nda normal günlerin çok daha üzerinde bir hareketlilik yaşandı.

Atatürk Havalimanı'na gelen öğrenciler ve aileleri, tatilin ilk gününde iç ve dış hatlar terminallerinde yoğunluğa neden oldu. Özellikle bilet işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Havalimanı girişleri dolunca sıraların dışarıya kadar uzadığı görüldü. Yolcuların mağdur olmaması için Devlet Hava Meydanları yetkilileri ve emniyet yetkilileri giriş çıkışlar ile pasaport bankolarında sıkıntı yaşanmaması için ek önlemler aldı.

Tatil için yurt dışına gittiler

Yarı yıl tatilini Amerika'da geçireceğini söyleyen Ada Keskin, Nil keskin, "Karnelerimiz çok iyi. Takdir aldım. Kuzenlerimizin yanına gidiyoruz. Amerika'ya gidiyoruz. Dört gün kalacağız. Onların yanında işte" dedi

Tatilde denize gireceğini söyleyen Egemen Yıldırım, İbrahim Bora Yıldırım, "Karneleri aldık. Takdir aldım. Benim karnem iyi. Miami'ye gidiyoruz. Sömestr bitene kadar. Denize gireceğiz. Kitap okuyacağız. Gezeceğiz"

Tatil için Eskişehir'e gittiğini söyleyen Tolga Aydemir, "Bende Teşekkür aldım. Şimdi tatilde de Eskişehir'e gideceğim. Öğretmenler ödev vermedi. Sadece çalışmamızı söyledi"

Okulun çok iyi geçtiğini söyleyen Küçük Baran, "Baran, Ben Karnemi almadım. Erken çıktım okuldan. Öğretmenim gösterdi karnemi çok hepsi çok iyiydi. Ben üçüncü sınıfa gidiyorum. Okul gayet güzel geçti. Arkadaşlarımızla oynadık. Eğlenceliydi" dedi.

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