Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Kaydettiği Görüntülerde Başörtülülere Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına...

Atatürk Havalimanı'nda Kaydettiği Görüntülerde Başörtülülere Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına...

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, tutuklandı.

Atatürk Havalimanı'nda Kaydettiği Görüntülerde Başörtülülere Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına..., System.String[]
Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:45 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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