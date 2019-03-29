Atatürk Havalimanı'nda Kaydettiği Görüntülerde Başörtülülere Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına...
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Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, tutuklandı.
Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:45 Kaynak: AA
Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı
Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
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